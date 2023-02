Benfica vence Club Brugge por 2-0

O Benfica venceu o Club Bruggepor 2-0 na 1ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e segue assim em vantagem para a 2ª mão, que será no estádio da Luz.

As aguias apresentaram duas novidades no 11 inicial, Chiquinho e Gonçalo Ramos. A primeira parte não teve golos, mas os encarnados voltaram na segunda parte com vontade de abrir o marcador e, o golo chegou ao minuto 51, com penálti marcado por João Mário.

O Benfica aumentou a vantagem quase no final do jogo, ao minuto 89 com David Neres a chegar aos 2-0 final.

O Brugge não conseguiu superar a fase negativa que está a viver, com apenas uma vitória nos últimos dez jogos