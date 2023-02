Paulo Sousa é o novo técnico da Salernitana

Paulo Sousa é o novo treinador da Salernitana, o anúncio foi feito por Morgan De Sanctis, diretor desportivo do clube. O português assinou até ao final da época, com opção de mais duas temporadas.

"Paulo Sousa chegou. A assinatura está próxima, há alguns detalhes que os advogados estão a avaliar. Tudo tem de ser bem escrito. Ele assinará até junho com uma opção por mais dois anos. Todos os elementos do staff do clube continuam", explicou o responsável, citado pela imprensa italiana.

"Paulo Sousa tem um perfil internacional, grande experiência e conhecimentos sobre futebol. Há a convicção de que ele nos pode dar uma ajuda imediata. O projeto pode ser prolongado, mas todos nós devemos estar felizes nos próximos meses", acrescentou.

Paulo Sousa conhece bem o campeonato italiano, treinou a Fiorentina entre 2015 e 2017 e, jogou na Juventus, Inter e Parma.

A Salernitana ocupa a 16.ª posição da Serie A, com 21 pontos.