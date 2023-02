GNR apreende mais de 3.700 litros de vinho do Porto

Foram apreendidos 3.730 litros de vinho do Porto pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, no concelho de Peso da Régua.

Em comunicado, a autoridade adianta que foi constituído arguido um homem de 57 anos e que a investigação durava há dois anos.

Através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, estava a ser investigada a introdução fraudulenta ao consumo, tendo sido realizada na terça-feira uma operação policial que culminou no cumprimento de quatro mandados de busca.

As buscas ocorreram numa residência, num armazém e em duas viaturas, tendo resultado na apreensão de 3.730 litros de vinho do Porto.

Segundo a GNR, o valor das bebidas alcoólicas apreendidas ascende a 22.380 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado em sede de Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) num valor de 2.909 euros.