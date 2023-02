Jogadores do Galatasaray abdicam de salários para ajudar vítimas do sismo

Alguns jogadores do Galatarasay abdicaram do salário do mês de fevereiro para apoiar as ações de solidariedade para ajudar as vítimas do sismo que atingiu a Turquia na passada segunda-feira. O presidente do clube, Dursun Özbek, revelou esta quarta-feira, em conferência de imprensa o gesto dos futebolistas.

"Não basta apenas recolher doações. É necessário gerir o lado financeiro. Todos assumiram tanta responsabilidade que algumas coisas me surpreenderam. Muitos dos nossos atletas não estão a receber os seus salários para apoiar as ações de solidariedade", explicou Dursun Özbek, citado pela imprensa turca.

O Galatasaray, equipa onde joga o português Sérgio Oliveira, ocupa a liderança isolada do campeonato turco à frente do Fenerbahçe, de Jorge Jesus.