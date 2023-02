Condecoração de Zelensky por Marcelo é "mais do que merecida", diz ministra da Defesa

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, considerou esta quarta-feira que a atribuição do Grande-Colar da Ordem da Liberdade ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é "mais do que merecida.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião dos ministros da Defesa dos países que compõem a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), na sede da aliança, em Bruxelas, a ministra afirmou que "é uma distinção mais do que merecida para alguém que está a lutar com determinação, persistência e coragem".

"É também uma distinção para o seu povo e para a próprias Forças Armadas ucranianas", disse ainda Helena Carreiras.

A condecoração do líder ucraniano com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade foi anunciada hoje por Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota colocada no portal da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República tencionava anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky. Tendo em conta a iniciativa parlamentar sobre esta matéria, anuncia desde já que decidiu atribuir ao Presidente da Ucrânia o Grande-Colar da Ordem da Liberdade", lê-se na nota.