É Carnaval, mas os Portugueses levam a mal!

por Fernando Camelo de Almeida

Portugal vive um momento complexo, todos sabemos disso, basta vermos as notícias. Mas a complexidade do momento é muito mais abrangente do que nos transmitem as notícias que vemos no nosso dia a dia.

Os casos sucedem-se, sejam no governo, em empresas públicas, em Câmaras Municipais ou Juntas de Freguesia. A falta de seriedade, a má gestão e o compadrio instalaram-se em vários sectores da sociedade, no fundo perdeu-se a noção e a vergonha.

O descrédito da classe política é gritante e coloca em causa o futuro do nosso País, as pessoas já não acreditam na palavra da classe política e há muita gente válida que se afasta e não quer nada com a política. Corremos mesmo o preocupante risco de ficarmos completamente entregues aos “bichos”, pois cada vez mais são esses que se disponibilizam para a política, fazendo disso modo de vida e cada vez menos os que têm vida própria com percurso profissional se disponibilizam para se misturarem com os “bichos”.

Partidos históricos da nossa democracia estão nos cuidados intensivos com prognostico muito reservado e novos partidos crescem, muito por conta do descontentamento generalizado, capitalizando o voto de protesto e/ou o benefício da dúvida de quem está descrente e ainda se agarra à esperança da novidade.

Este contexto deixa-nos na incerteza relativamente ao futuro e este é o momento dos Portugueses manifestarem o seu descontentamento, demonstrando uma intolerância implacável com quem prevarica e exigindo rigor e seriedade a quem se disponibiliza para exercer cargos públicos. Esse escrutínio tem que ser feito por todos e aqui temos que dar mérito a alguma comunicação social que tem denunciado o que de mal se passa no País, exemplo disso mesmo, foi o caso do famoso palco para as JMJ, cujo valor, poucos dias após a denuncia pública, foi reduzido substancialmente como se tivesse ocorrido um autêntico milagre!

O Presidente da República de tanto opinar sobre tudo e sobre nada, perdeu a mão e não é a figura de referência que tanto necessitávamos agora. Mas sejamos honestos, o problema actual já vem de há muitos anos e de governos anteriores, não é o PS o único responsável, é o PS, é o PSD, é o CDS, é o BE, é o PCP e somos todos nós que permitimos com a nossa indiferença e passividade que as coisas chegassem até aqui.

Os Portugueses, agora que sentem na pele o aumento do custo de vida e em simultâneo têm noção do esbanjamento de dinheiro do Estado em casos e casinhos, começam finalmente a agitar-se e mostrar que a “brincadeira” passou os limites. Exemplo disso mesmo, têm sido os Professores que se têm mantido firmes na exigência da dignidade profissional merecida.

Vivemos num permanente Carnaval, o problema é que os Portugueses começam a levar a mal!