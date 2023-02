Olhão. Ficam em prisão preventiva menores detidos por agressões a imigrante

Os três jovens detidos, na segunda-feira, por agressões a um imigrante nepalês em Olhão, no final de janeiro, ficam em prisão preventiva, depois de terem sido ouvidos no tribunal esta manhã.

Estão indiciados por cinco crimes de roubo, quatro crimes de ofensa à integridade física qualificada e um crime de dano com violência.

No total foram identificados 11 jovens, entre os 14 e os 16 anos, por participarem ou presenciarem as agressões, mas os três detidos, todos com 16 anos, foram considerados "os mais ativos e violentos" do grupo, explicou o comandante distrital da PSP de Faro, em conferência de imprensa no dia da detenção.