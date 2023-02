Espanha. Professor detido por abusar 22 menores

Um professor foi esta quarta-feira detido por acusações de abuso sexual a 22 jovens em Reus, na província de Tarragona, Catalunha, em Espanha.

De acordo com a Europe Press, os crimes terão sido cometidos maioritariamente no ano passado, altura em que as vítimas ainda eram menores - atualmente, já atingiram a maioridade.

O detido era professor de teatro e lecionava na Escola de Atores de Buenafuente.

Segundo os Mossos d'Esquadra, os casos investigados correspondem a abusos e assédios sexuais, contudo, não houve registos da perpetração de violações.