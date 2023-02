França. Português com 2,14g/l de álcool no sangue conduzia camião com 30 mil litros de vinho

França. Português com 2,14g/l de álcool no sangue conduzia camião com 30 mil litros de vinho

Dreamstime Jornal i 15/02/2023 10:11

Foi avistado a "ziguezaguear na sua faixa" com o camião com 30 mil litros de vinho. A sua taxa de alcoolemia era quatro vezes mais que o permitido por lei.