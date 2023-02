Polícia Judiciária realiza buscas nas instalações do IAPMEI

A Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) foi alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ), esta terça-feira, confirmou fonte oficial do Ministério da Economia e do Mar.

Fonte oficial do IAPMEI confirmou, à agência Lusa, as diligências da PJ nas instalações da agência, em Lisboa, e garantiu que foi "prestado todo o apoio necessário".

A notícia foi avançada pelo Expresso, que dá conta de que as buscas não estarão diretamente relacionadas com o principal organismo do Ministério da Economia no apoio às empresas, mas com o Fundo para a Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial.