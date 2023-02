Professores. STOP estende pré-aviso de greve até 10 de março

André Pestana, coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP) estendeu o pré-aviso de greve até dia 10 de março.

"Temos mandato para greve por tempo indeterminado e estamos a cumprir todos os requisitos legais para manter essa greve, apesar dos serviços mínimos", disse o responsável, em declarações à agência Lusa, esta terça-feira.

"A qualquer momento, se assim for a decisão de quem trabalha nas escolas, cancelamos num minuto”, frisou, acrescentando que basta “mandar um mail para as entidades responsáveis a dizer que está cancelado”. Ainda assim, para marcar, há que “cumprir determinado número de dias com antecedência", justificou.

"Hoje mesmo vamos ter uma reunião com centenas de comissões sindicais e de greve e, em qualquer momento, se houver vontade dessas comissões a vontade de parar esta greve, seja porque o Ministério tenha cedido em algo que os docentes e não docentes considerem suficiente, ou por outro motivo qualquer, nós cancelamos", continuou.

A greve "por tempo indeterminado" resulta de uma sondagem, feita no final de novembro, em que participaram "milhares de colegas", disse ainda André Pestana, que deixa claro: o STOP, "de forma responsável, quer que a greve continue legal".

Recorde-se que, no final da semana passada, o Tribunal Arbitral voltou a definir novos serviços mínimos, que agora passam a garantir também três horas de aulas nas escolas.