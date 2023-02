Os tempos que passamos de juventude são de facto únicos, desafiantes com uma pitada de loucura dependendo da pessoa. As saídas à noite até de manhã, as bebedeiras com bebidas de fraca qualidade ou os shots que nos deixam com uma dor de cabeça incrível no outro dia.

Passada essa fase em que toda a gente sai à noite, muitos para procurar conhecer pessoas novas ou para encontrar "o amor da vida", ficam os apaixonados pela música, os que permanecem na vida boémia ou os que trabalham no ramo. De resto é sair uma vez ou outra quando o rei faz anos e procurar outras soluções, que passam a agradar muito mais. Passamos a ser mais seletivos, a não ir só por ir, a dar cada vez mais importância ao conforto e aos momentos em grupos mais restritos, a perceber quem são verdadeiramente os nossos. É nesses velhos hábitos novos que recuperamos o prazer de um bom jogo de tabuleiro entre amigos como o fazíamos na referida fase biológica.

Eu sou suspeito porque nunca deixei de gostar destes jogos e sempre os joguei desde bem cedo, influenciado pelos que o meu Pai guardava lá em casa, mas confesso que em determinado momento deixei de ter tempo para eles, tal era a fome de viver. Lembro-me de jogar damas, xadrez, mastermind (foi assim, aliás, que descobri que sofria de uma espécie de daltonismo), e do jogo da Glória. Abria a caixa do jogo da Bolsa, como quem abre um tesouro, sempre na expectativa de ter idade para o jogar e deliciava-me a olhar para os títulos da Lisnave, do Banco Pinto & Sotto Mayor, Sociedade Comercial Guerlin, Companhia de Seguros Mundial e da TAP (quem diria…). Passei depois pela fase do Cluedo e do Monopólio jogo que eternizou aliás a minha prima Paula como a má perdedora da família e influenciado pelos meus primos, que sempre foram aficionados dos jogos de tabuleiro, dediquei muitas horas ao “Paga e Cala” e ao “Hotel”, este último uma versão sofisticada do monopólio com réplicas em papel dos mais famosos hotéis do mundo e que será sempre dos meus preferidos. Embora me tivessem tentado trazer várias vezes para o Pictionary, a minha falta de capacidade para o desenho e a minha competitividade nunca me fizeram ficar por ali muito tempo.

Joguei muitos jogos do Risco, estratégia de guerra que ainda por cima me colocava um tabuleiro com o mapa mundo que sempre me fascinou mas foi decididamente no Catan que fiz as minhas grandes maratonas. Chegávamos a jogar 8/10 horas seguidas, entre copos e discussões sobre madeira, cereais, lã, a argila e os minerais. Ainda hoje tenho amigos que não vejo há muito tempo que quando me veem a primeira pergunta é “quando é que jogamos um jogo de Catan?”. Tenho também um grupo de amigos com quem jogo (ou jogava) frequentemente Trivial, temos aliás o nosso chat no WhatsApp com esse nome. É sempre bom lembrar, para quem não está dentro do assunto que também nesta área temos um dos grandes do panorama mundial. Chama-se Vital Lacerda e é o criador de vários dos jogos mais jogados um pouco por todo o mundo, muito requisitado por colecionadores, tendo sido inclusivamente referido nos famosos desenhos animados South Park. A minha mais recente aquisição é dele, “The Gallerist”, mas ainda não encontrei companhia para o jogar. Espero poder desfrutá-lo em breve e dar continuação a um dos prazeres que tenho. Jogar um bom jogo de tabuleiros entre amigos.