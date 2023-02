O annus horribilis da Igreja em Portugal

O ano de 2023, que se previa de apoteose, com a visita do Papa Francisco, está afinal a revelar-se um dos mais difíceis de sempre para a Igreja em Portugal.

Não é apenas a crise de vocações ou a diminuição palpável do número de fiéis que vão à missa. Os problemas vêm de dentro da própria instituição.

E porventura fazem ainda mais estragos porque tocam em dois temas-tabu para os católicos: o dinheiro e o sexo.

Primeiro, houve a polémica do altar-palco de cinco milhões de euros. Para uma religião que desde os seus primórdios faz a apologia da pobreza e da simplicidade, gastar cinco milhões de euros num palco parece um luxo desnecessário.

Mas ainda muito mais penalizadores para o prestígio e a autoridade da Igreja são os relatos dos abusos sexuais de padres a menores que agora vêm a lume com a Comissão que investiga os abusos sexuais na Igreja Católica.

A Igreja sempre teve uma relação complicada com a sexualidade (não por acaso uma das suas figuras máximas é a Virgem Maria) e o prazer, condenando-o ora abertamente, ora implicitamente. Quem não se lembra de o Papa João Paulo II recusar liminarmente o uso do preservativo, numa altura em que em sida ceifava vidas atrás de vidas por esse mundo fora?

Apesar dessa posição, os homens da Igreja nunca foram propriamente indiferentes aos prazeres carnais. Do Papa Alexandre VI, que teve mais filhos do que muitos casais do Opus Dei, aos casos narrados por Frédéric Martel em No Armário do Vaticano, fica claro que não é por serem ordenados que os padres deixam de ter desejo.

Mas os casos de pedofilia são muito mais graves do que um padre ter uma (ou um...) amante ou filhos. São crimes cometidos contra menores a coberto de uma suposta superioridade moral, que deixam um rasto de traumas e vidas destruídas.

Mais cedo ou mais tarde a Igreja acabará por ter de se interrogar se faz sentido continuar a exigir o celibato aos padres e até que ponto a repressão da vida sexual não acaba por canalizar esses impulsos para comportamentos muito mais obscuros. Para já, admitir padres casados poderia ser visto como uma derrota face aos protestantes; a prazo, poderia revelar-se uma lufada de ar fresco.

Falei aqui de dois “escândalos” recentes. Mas é bom lembrar que todos os dias a Igreja ajuda muita, muita gente. Se se fala - e bem - dos abusos, também se devia falar mais das suas boas ações por esse país e por esse mundo fora.