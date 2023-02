Al-Hilal pretende oferecer a Messi contrato superior ao de CR7

O Al-Hilal quer contratar Lionel Messi e o clube saudita parece estar já a preparar a oferta para o mercado de verão, tentando assim voltar a juntar o argentino e Cristiano Ronaldo na mesma liga.

O jornalista italiano Rudy Galetti, avança que o Al-Hilal não desiste de contratar Messi e está disposto a duplicar o valor pelo qual Ronaldo assinou com o Al Nassr (200 milhões de euros por época), para valores astronómicos entre 400 a 450 milhões de euros por temporada.

Lionel Messi, está na reta final do contrato com o Paris Saint-Germain e, de França chegam informações de que o PSG já não conta com Messi para a próxima temporada.