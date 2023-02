Linha Azul. Passageiro caiu à linha na estação de metro de Carnide

A circulação na linha Azul do metro, em Lisboa, está interrompida desde cerca da 11h41 de segunda-feira, devido à queda de um passageiro à linha,

De acordo com fonte do Metropolitano de Lisboa, citada pela agência Lusa, a queda verificou-se na estação de Carnide e a empresa não tem informações sobre o estado do passageiro,

"Devido a incidente com passageiro, a circulação está interrompida. De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão", informa a Metropolitano de Lisboa, numa nota publicada no site.