EUA fazem novo pedido para que americanos abandonem "imediatamente" a Rússia

O pedido foi feito devido ao elevado risco de serem detidos, anunciou a embaixada norte-americana em Moscovo. A missão diplomática alertou ainda que as autoridades dos Estados Unidos têm "capacidade limitada" de lhes prestar assistência.

Os Estados Unidos voltaram a pedir aos seus cidadãos que abandonem o solo russo "imediatamente", existindo risco de serem detidos.

"Cidadãos norte-americanos que residem ou que viajaram para a Rússia devem sair imediatamente. Sejam mais cautelosos devido ao risco de detenção indevida", lê-se num comunicado publicado, esta segunda-feira, no site da embaixada norte-americana em Moscovo.

São também desaconselhadas as viagens à Rússia "devido às consequências imprevisíveis da invasão em larga escala não provocada da Ucrânia pelas forças militares russas".

A missão diplomática em Moscovo sublinha ainda que as autoridades dos Estados Unidos têm "capacidade limitada" de prestar assistência aos seus cidadãos.

Recorde-se que já no final de setembro do ano passado, os EUA tinham pedido aos seus cidadãos que deixassem a Rússia, na sequência da mobilização parcial anunciada por Vladimir Putin, pois existia o risco de as autoridades de Moscovo não reconhecerem a cidadania norte-americana a pessoas com dupla nacionalidade.