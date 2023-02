Rihanna trouxe os seus maiores êxitos e um convidado especial

Rihanna regressou aos palcos, este domingo, para uma atuação, muito aguardada, no intervalo da Super Bowl.

Foram 13 minutos de espetáculo, onde a cantora conseguiu ‘enfiar’ alguns dos seus maiores êxitos, como ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Only Girl (In the World)’, 'We Found' Love' ou ‘Rude Boy’, e ‘Umbrella’, além de ter anunciado uma novidade.

Rihanna está grávida do seu segundo filho, anunciou a própria, e a barriga já se nota.

Recorde-se que esta foi a primeira atuação de Rihanna em cinco anos, depois de ter cantado ao lado de DJ Khaled na cerimónia dos Prémios Grammy de 2018.

Quer em 2018 quer em 2019, a cantora recusou atuar no Intervalo do Super Bowl em solidariedade com Colin Kaepernick, o jogador que se ajoelhou durante o hino nacional, como forma de protesto contra o racismo e a violência policial.

A noite acabou com a vitória dos Kansas City Chiefs, sobre os Philadelphia Eagles, graças a um pontapé a oito segundos do fim.