Benfica. Moradores votam não no referendo sobre o alargamento da EMEL

No primeiro referendo local da cidade de Lisboa, realizado este domingo, sobre o alargamento da EMEL a novas zonas de Benfica, o ‘Não’ ganhou com 80% dos votos dos eleitores, contra 20% do ‘Sim’.

No total, votaram 9.476 eleitores, num universo de 30.756 inscritos, com 70% de abstenção e 30% de votantes, segundo comunicado da Junta de Freguesia de Benfica.

A questão no boletim era: “Concorda que a Junta de Freguesia de Benfica emita um parecer favorável à colocação de parquímetros nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Benfica? Sim / Não".

O resultado irá agora constituir a base para o parecer da Junta de Benfica sobre o alargamento da atuação da EMEL a novas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, já existentes na freguesia.