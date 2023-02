Conferência Episcopal já recebeu relatório final sobre abusos sexuais na Igreja

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) recebeu, este domingo, o relatório final da comissão independente que investigou, no último ano, os abusos sexuais de crianças pela Igreja Católica em Portugal.

"A entrega decorreu, esta tarde, nas instalações da Conferência Episcopal Portuguesa e contou com a presença de toda a equipa de trabalho da comissão independente", informou a CEP, em comunicado.

O presidente, D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, assegurou que a CEP o vai "ler com toda a atenção" e que no dia 3 de março, data para a qual foi marcada uma assembleia plenária, vai haver uma reflexão sobre os dados e o seu significado e “para decidir o melhor seguimento para fazer justiça" ao sofrimento das vítimas.



"Este trabalho em comum, com a independência de papéis e competência de um caminho comum, ficará certamente ligado à história de todos nós como um património para continuar o caminho iniciado", salientou D. José de Ornelas.

O relatório final da comissão, coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, será apresentado na segunda-feira de manhã em Lisboa.



Sem querer adiantar números finais até à apresentação do relatório final, a comissão divulgou, em outubro, no seu anterior balanço público, que já tinha registado 424 testemunhos validados, compreendendo casos de abusos ocorridos desde 1950 e vítimas entre os 15 e os 88 anos.