FC Porto vence clássico em Alvalade

O FC Porto venceu o Sporting por 2-1, este domingo no Estádio José Alvalade.

O marcador foi inaugurado apenas na segunda parte, aos 60 minutos com um golo de Uribe.

Pepê fez o 2-0 no tempo de descontos aos 90+4’, mas Chermiti conseguiu o único golo dos leões no último minuto do jogo, diminuindo a vantagem da equipa de Sérgio Conceição.

Com esta vitória, o FC Porto soma 48 pontos, ficando a cinco do líder Benfica, já a equipa de Rúben Amorim mantém o quarto lugar com 38 pontos.