Morreu o jornalista e ex-diretor da RTP Manuel Rocha

O jornalista e ex-diretor de Informação da RTP Manuel Rocha morreu, este domingo, aos 75 anos, avançou a estação pública, sem adiantar a causa da morte.

"Começou a carreira na Rádio Renascença e deixa como marca relevante do percurso na televisão pública a forma como dimensionou, em particular, a RTP Porto no início dos anos de 1990", recorda a RTP.

Manuel Rocha tinha 75 anos e era casado com a jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira, foi diretor de Informação da estação pública entre 1994 e 1996.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à notícia da morte do jornalista, destacando, numa nota publicada no site da Presidência, a “relevante carreira na rádio e na televisão, em particular na RTP”.

“A Fátima Campos Ferreira e restante Família, bem como aos amigos e colegas, o Presidente da República apresenta as suas condolências sinceras e amigas”, lê-se na mesma nota.