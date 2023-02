Grandes surpresas no futebol europeu

Foi uma jornada atípica na Premier League, com os dois primeiros classificados a serem derrotados. A surpresa maior foi a vitória do Everton, que está nos lugares de descida de divisão, sobre o líder Arsenal, já a derrota do Manchester City no terreno do Tottenham é mais natural, até porque os spurs lutam por um lugar nas competições europeias. Pior do que a derrota em Londres, é a possibilidade de o City ser castigado com a perda de pontos ou exclusão da Premier League por infrações financeiras. Na liga espanhola, o Barcelona venceu e aumentou a vantagem sobre o Real Madrid, que teve mais um dia difícil em Maiorca e perdeu com um autogolo. O Nápoles continua a dominar o campeonato italiano com um futebol de qualidade, que não dá hipóteses aos adversários, em 21 jogos perdeu apenas uma vez. O interesse da Serie A reside agora na luta pelo segundo posto, com Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Milan separados por cinco pontos. Na liga francesa, o PSG venceu e aumentou a vantagen sobre o Marselha, que perdeu em casa no jogo de estreia de Vitinha. O avançado (ex-Braga) fez uma exibição discreta e saiu ao intervalo. O clássico Mónaco-PSG deste fim de semana é um sério testes às estrelas de Paris.