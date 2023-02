Jovem de 14 desaparecida em 2021 encontrada grávida dentro de armário

Uma jovem de 14 anos que estava desaparecida desde 2012 foi encontrada num armário de uma casa em Port Huron, no estado norte-americano de Michigan, grávida.

De acordo com a imprensa internacional, as autoridades dirigiram-se ao local após terem recebido uma denúncia anónima, ainda que os proprietários da habitação tiverem negado o acesso. Os agentes acabaram por entrar com um mandado de busca e encontraram a jovem "a chorar e assustada", dentro de um armário.

"Estava abalada, a chorar, muito assustada. Não queria perder o seu bebé. Não sabia o que lhe ia acontecer", contou Robert Watson, um dos agentes envolvidos na ação policial, em declarações ao jornal Detroit Free Press.

"Eles [os proprietários] não nos deixavam entrar. Não nos permitiam falar com ninguém na casa, o que foi um grande sinal de alerta para nós. A senhora disse: 'Voltem com um mandado de busca', e assim fizemos", disse a mesma fonte.

A vítima foi levada para um hospital local, altura em que se descobriu que estava grávida de cerca de cinco meses.

O Serviço de Proteção de Menores encaminhou a adolescente ao seu pai biológico.

A mãe biológica da menina será acuada de sequestro, disse ainda a mesma fonte.