EUA abatem "objeto a grande altitude" no espaço aéreo do Alasca

O "objeto desconhecido" – do tamanho de "um pequeno carro" – é diferente do "balão-espião" chinês identificado na semana passada pelos norte-americanos, explicou disse John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional, no briefing da Casa Branca.