PSP detém homem em Lisboa por suspeita de produzir e cultivar canábis

Um homem, de 26 anos, foi constituído arguido, na terça-feira, por suspeitas de produzir e cultivar produtos estupefacientes, na freguesia da Póvoa de Santa Iria, em Lisboa.

Segundo a Polícia de Segurança Pública de Lisboa, foi emitido um mandado de busca, através do qual foi possível apreender "vários ramos/folhas suspeitas de ser canábis. dois recipientes com folhas canábis totalizando 89,98 gramas - o equivalente a 179,96 doses individuais, sementes embaladas suspeitas de ser canábis, uma balança de precisão, uma tesoura com cabo de cor verde, um projetor de luz, três frascos de fertilizante, um ambientador, uma estufa (estrutura), um medidor de fertilizante, uma ventoinha, um extrator, um relógio/temporizador, três extensões elétricas e um tubo em alumínio”.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.