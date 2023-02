Benfica ataca: "Embate inquinado por péssima arbitragem"

O Benfica criticou a equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins, esta sexta-feira, através newsletter da News Benfica, onde reforçou as críticas, que Rui Costa já tinha feito depois do apito final que ditou a eliminação do Benfica da Taça da Liga.

As 'águias' consideram que este foi um "embate inquinado por uma péssima arbitragem" e reforçam "os clamorosos erros de arbitragem em prejuízo da nossa equipa no desafio frente ao Braga motivam forte e legítima contestação, tendo sido evidente uma enorme dualidade de critérios do ponto de vista técnico e disciplinar".

Os 'encarnados' estão indignados devido a uma grande penalidade que entendem que deveria ter sido assinalado sobre Gonçalo Guedes e ainda um alegado cartão vermelho que ficou por mostrar a Racic.