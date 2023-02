O jornalista Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa revelou, mais uma vez, que tem uma sede de protagonismo que ultrapassa em muito o que seria aconselhável, mostrando também que a sua veia traquinas aumenta com o tempo. O Nascer do SOL noticiou hoje de manhã que a Câmara de Lisboa, a Igreja e a Mota-Engil tinham chegado a acordo quanto à redução dos custos do palco-altar do Parque Tejo e do palco do Parque Eduardo VII, e o Presidente da República, antecipando-se à conferência conjunta da Igreja com a Câmara de Lisboa, realizada às 13 horas, comunicou ao país o que iria ser dito pelas partes envolvidas. Numa notícia muito bem guardada, Marcelo Rebelo de Sousa não resistiu a ‘furar’ esse ‘embargo’ e voltou a vestir a pele de jornalista, dando ele a caixa. Qual a necessidade de se pôr em bicos de pés a dizer que sabe de tudo, antes dos outros, e que as suas recomendações, da redução de custos, foram aceites? Chega a ser doentia esta sofreguidão de estar sempre na linha da frente. A seu favor, pode alegar-se que se poupou mais de um ou dois milhões de euros. E aqui tiro mais uma vez o chapéu a Carlos Moedas que assume as suas dores e a dos outros. Ninguém no seu perfeito juízo acredita que foi o presidente da Câmara de Lisboa que falou em duas mil pessoas em cima do palco. Moedas pode saber de muita coisa, mas não é, seguramente, um especialista em assuntos religiosos. Como não acredito que tenha sido o Espírito Santo a dizer a Moedas que teriam de estar duas mil pessoas no palco, é de louvar a capacidade do autarca em assumir os excessos iniciais de outros, que até se podem considerar normais para um evento desta dimensão. Afinal, estamos a falar do maior acontecimento alguma vez realizado em Portugal. Basta ver o que se passou noutros países, nomeadamente em Espanha, onde as cerimónias principais ocorreram num aeroporto, poupando-se assim alguns milhões. A Câmara e o Governo português apostaram em recuperar uma zona degradada da Grande Lisboa, e a zona do Trancão ficará com um espaço único no país. E, ironicamente, encerra-se o capítulo da Expo-98, pois faltava recuperar o terreno para lá da Torre da Expo.

A 171 dias do arranque da Jornada Mundial da juventude (JMJ), que se realiza de 1 a 6 de agosto, em Lisboa, foi notável o trabalho de emagrecimento da obra em tão pouco tempo e agora é natural que as obras arranquem a toda a velocidade para se recuperar o tempo perdido. Há muito para fazer, e a logística para receber cerca de um milhão e meio de peregrinos, o equivalente a 15% da população portuguesa, exige dedicação total das partes envolvidas. Câmaras, Governo, Igreja, forças de segurança e demais atores envolvidos na JMJ. Ninguém acredita que será uma ‘obra’ fácil, mas olhando para outros grandes eventos realizados em Portugal, não será de estranhar que a 1 de agosto tudo esteja a postos. Não se duvida de que as coisas estão atrasadas, da segurança, à mobilidade, à habitação, à alimentação, ao som, luzes e por aí fora, mas, repito, pelo que se sabe, espera-se que esteja tudo a postos em agosto. A bem do país e da economia. Um milhão e quinhentos mil peregrinos vão deixar marcas na cidade e no país. Muitos deles acabarão, mais cedo ou mais tarde, por regressar.