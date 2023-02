Madeira sob avisos laranja e amarelo para chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou avisos laranja e amarelo para chuva forte no arquipélago da Madeira entre as 15:00 desta sexta-feira e as 03:00 de sábado, alertando também para queda de granizo e trovoada.

O aviso laranja engloba a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira e o aviso amarelo foi emitido para a costa norte e o Porto Santo.

A previsão do IPMA aponta para céu geralmente muito nublado e aguaceiros, por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, havendo a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira pede à população que adeque os comportamentos e atitudes, sobretudo devido ao perigo de inundação e de formação de lençóis de água nas estradas.