Greve da CP levou à supressão de 418 comboios até às 10h

A CP realizou apenas 17 ligações ferroviárias das 435 programadas entre as 00:00 e as 10:00 desta sexta-feira. Suprimiu 418 devido à greve dos maquinistas, revisores, bilheteiras e chefias diretas, disse à agência Lusa fonte da empresa.

Das 17 ligações concretizadas, duas são em regionais, 13 urbanas em Lisboa e duas urbanas no Porto.

Este é o terceiro dia consecutivo em que as greves no setor ferroviário têm afetado a circulação de comboios.

Os trabalhadores revisores, das bilheteiras e de chefias diretas ligados ao Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) cumprem esta sexta-feira uma greve de 24 horas.

Os trabalhadores com as categorias de Maquinista ou Maquinista Técnico cumprem entre as 00:00 de hoje e as 24:00 do dia 16 de fevereiro de 2023, uma greve à prestação de trabalho a todos os períodos normais de trabalho diários que tenham a duração prevista superior a 07:30.

Em declarações à Lusa, às 8h00 desta sexta-feira, Luís Bravo, do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), disse que a adesão à greve estava a ser maciça, "acima dos 90% em todo o país".

Acrescentou ainda que a paralisação é de 24 horas, mas ainda poderá ter efeitos no sábado.

A CP alerta no seu 'site' para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.