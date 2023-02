Sismos na Turquia e na Síria já provocaram mais de 20 mil mortos

Já morreram mais de 20 mil pessoas na sequência dos sismos que abalaram, na segunda-feira, a Turquia e a Síria.

Segundo a Afad, organismo de socorro turco, já foram retirados dos escombros, até agora, 17.134 cadáveres, sendo que na Síria, já foram contabilizados 3.162 corpos.

Este número eleva para um total de 20.296 os corpos retirados dos destroços no conjunto dos dois países, que foram atingidos por um sismo de 7.8 na escala de Ritcher e as suas réplicas, algumas com quase igual intensidade.