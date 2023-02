Sismo. Criança de 2 anos retirada dos escombros após 79 horas presa | VÍDEO

Uma criança de dois anos foi esta quinta-feira resgatada depois de estar quase 80 horas debaixo dos escombros de um prédio que desabou na cidade de Antakya, na Turquia, na sequência de um sismo.

As imagens, registadas pela Fundação de Ajuda Humanitária da Turquia (IHH), mostram uma equipa de resgate a retirar o bebé, que estava a chorar.

Um dos homens agarrou-o e entregou-o a profissionais de saúde que também se encontravam no local para prestar auxílio.

A two-year-old boy was found alive today in the earthquake ruins of the Turkish city of Antakya, 79 course after the earthquake. The rescue operation took place 79 hours after the first major earthquake of magnitude 7.8 hit the area on the night of Monday



