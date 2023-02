Família encontrada sem vida em casa nos EUA

Um casal e o filho de ambos foram encontrados mortos na madrugada desta quinta-feira, na sua residência, em Andover, no estado de Massachusetts.

As autoridades chegaram ao local cinco minutos depois do alerta, pelas 3h20 da manhã, e tiveram de arrombar duas portas para conseguirem entrar na casa, relata a WCVB.

No interior da habitação, um homem de 56 anos, uma mulher de 55 anos e o seu filho de 12 anos foram encontrados sem vida, com ferimentos de bala, revelou o chefe do Departamento da Polícia de Andover, Patrick Keefe.

O menino frequentava a escola católica St. John's Prep, onde foi descrito como sendo uma “alma gentil” que era “muito amada” pelos professores.

Em comunicado à imprensa , as autoridades do condado de Essex revelaram que o incidente foi "um caso aparente de violência doméstica" e parecia ser um homicídio seguido de suicídio.