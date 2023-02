Dia Nacional de Protesto. Montenegro diz que manifestações de trabalhadores são "sinal do empobrecimento do país"

O presidente do PSD defendeu, esta quinta-feira, que as manifestações de trabalhadores, realizadas no âmbito do dia nacional de protesto, são "sinal do empobrecimento do país".

"Eu acho que [o protesto] é sinal do empobrecimento do país. Aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos foi que as pessoas perderam poder de compra", disse Luís Montenegro, para quem "as pessoas são cada vez mais atiradas para uma situação salarial que é muito, muito difícil".

"Cada vez há mais portugueses a ganhar o salário mínimo, cada vez o salário médio está mais perto do salário mínimo e cada vez o custo de vida está mais caro, como aconteceu, aliás, nos últimos meses e no último ano em particular, com o movimento inflacionista. Por outro lado, cada vez as famílias também têm mais dificuldade, porque muitas para terem acesso à saúde (...) têm que gastar dinheiro em seguros de saúde, em recurso a instituições privadas do setor social", disse o líder do PSD.

"Eu compreendo os portugueses que vão para a rua fazer o seu protesto", acrescentou.