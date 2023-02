Educação. Sindicatos vão a ronda negocial no Ministério nos dias 15 e 17 de fevereiro

Os sindicatos dos professores foram convocados para uma ronda negocional no Ministério da Educação nos dias 15 e 17 de fevereiro.

A informação foi esta quinta-feira adiantada à agência Lusa por Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), sendo que as mesmas já foram também confirmadas pelo Ministério.

As reuniões vão realizar-se numa mesa única e incidirão sobre um novo regime de concursos, assim como noutras matérias que têm estado no centro das reivindicações sobre o regime de concursos e colocação de docentes nas escolas.

No final, os sindicatos dos professores consideraram que não saiu praticamente "coisa nenhuma" da reunião com responsáveis do Ministério da Educação, acusando-os de quererem chegar a "acordozinhos":

António Leite, secretário de Estado da Educação, considerou, por outro lado, que houve avanços na reunião negocial sobre o regime de recrutamento e mobilidade e disse esperar um acordo, pelo menos, em algumas das propostas.

Recorde-se que, em janeiro, o ministro da Educação apresentou um conjunto de propostas que incluía o aumento do número de quadros de zona pedagógica de 10 para 63, reduzindo a sua dimensão, a fixação de docentes nos quadros de escola em 2024, a integração de 10.000 professores e o aumento das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões.

No entanto, as medidas não convenceram os sindicatos, que criticaram a tutela por não apresentar respostas para as principais reivindicações dos professores, sobretudo quanto à contabilização de todo o tempo de serviço que esteve congelado.