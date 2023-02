Compositor norte-americano Burt Bacharach morre aos 94 anos

O músico e compositor norte-americano Burt Bacharach morreu, na quarta-feira, em sua casa, em Los Angeles, nos EUA, aos 94 anos, de causas naturais.

Vencedor de oito Grammys e de três Óscares, Burt Bacharach compôs temas para vozes como Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield ou Tom Jones.

"Walk on By", "I Say a Little Prayer" ou "This Guy's in Love with You", são alguns dos seus maiores sucessos.