Conselho Europeu reúne em Bruxelas com atenções voltadas para presença de Zelensky

Os líderes da União Europeia (UE) reúnem-se, esta quinta-feira, em Bruxelas, numa cimeira extraordinária para discutir a política de migração e a situação económica, com destaque para a presença do Presidente da Ucrânia.

A visita de Volodymyr Zelensky a Bruxelas, depois de ter estado em Londres e em Paris, não está totalmente definida, por questões de segurança, mas a sua intervenção deverá ocorrer por volta das 10h30.

Depois, entre as 12h00 e as 14h00 estão previstas reuniões bilaterais em grupo, uma vez que a estadia do Presidente ucraniano é curta.

Zelensky deve ainda fazer uma intervenção no Parlamento Europeu antes do início dos trabalhos no Conselho.