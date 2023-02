Guerra. Rússia promete "resposta" caso Londres forneça aviões à Ucrânia

A Rússia já reagiu ao reforço que o Reino Unido vai prestar à Ucrânia com o envio de aviões de combate à Ucrânia, como pediu o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no decurso da sua visita ao país, prometo uma "resposta" caso as aeronaves sejam mesmo enviadas.

“Quero recordar aos responsáveis em Londres: nesse cenário, a sangrenta colheita do próximo ciclo de escalada ficará na vossa consciência, para além das consequências militares e políticas para o continente europeu e o mundo inteiro", indicou a embaixada russa no Reino Unido, citada pelas agências noticiosas russas.

"A Rússia encontrará uma resposta a qualquer medida hostil", acrescentou.