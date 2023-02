Neste mundo é proibido ser homem

Li no site do “Público” e fiquei com vontade de apanhar um avião e seguir para uma ilha algures no Pacífico ou no Índico onde as pessoas ainda são pessoas e o nazismo, o fascismo e o comunismo do pensamento ainda não ditam leis.

Noticia o diário que “uma encenação de À Espera de Godot, de Samuel Beckett, cuja estreia estava prevista para Março no Centro Cultural de Estudantes Usva, da universidade holandesa de Groningen, foi cancelada quando a instituição soube que as audições para os cinco papéis masculinos da peça só tinham sido abertas a actores desse mesmo sexo”.

Confesso que me faltam palavras para descrever esta barbaridade e nada como me socorrer do texto do “Público”. “O jovem irlandês que estava a dirigir a encenação, Oisín Moyne, de 24 anos, tentou argumentar que o próprio Samuel Beckett deixara instruções para que a peça fosse representada por cinco intérpretes do sexo masculino, e que desrespeitar essa indicação colocava a companhia em risco de ser processada pelos herdeiros do dramaturgo, mas a Universidade de Groningen manteve a sua decisão de cancelar o espectáculo, alegando que este violara a sua ‘política de inclusão’”.

Dizem os ditadores da universidade (!) que não se “podem é banir pessoas logo à partida”. Oisín Moyne, que estudou Física na Universidade de Groningen e acabou por se radicar na cidade holandesa, onde hoje trabalha, explicou ao jornal irlandês Irish Times que tinha considerado abrir as audições a todas as pessoas, mas que não o fez por causa das regras estabelecidas por Beckett pouco antes da sua morte, as quais têm sido defendidas pelos herdeiros legais da sua obra, que só entrará no domínio público em 2059”, lê-se ainda no “Público”. “A assessora de imprensa da Universidade, Elies Kouwenhoven, reconhece que Beckett ‘declarou explicitamente que esta peça devia ser interpretada por cinco homens’, mas argumenta que ‘os tempos mudaram’ desde que a peça foi apresentada pela primeira vez em 1953, e que ‘a ideia de que só os homens são adequados a estes papéis está datada e é mesmo discriminatória. E concluiu: ‘Nós, como universidade, defendemos uma comunidade aberta e inclusiva, na qual não é apropriado excluir outros seja com que bases for’”, escreve ainda o “Público”. Oisín Moyne ainda explicou que na produção da peça trabalham gays, não binários e trans, mas nada disso interessou à universidade.

Calculo que, por este andar, um dia que se faça uma peça sobre Maradona um homem está proibido de ser o ator principal, pois o mesmo, devido à inclusão, só pode ser interpretado por um trans, não-binário ou por uma mulher. A idiotice está à solta e enquanto os homens, e já agora heterossexuais, não caminharem todos para as Filipinas para na altura da Páscoa se autoflagelarem, o mundo woke não vai descansar. E tudo isto é mais irritante ainda porque pessoas como eu, que se estão nas tintas para o que cada um é – branco, negro, amarelo, azul, homo, hetero, não-binário, trans e afins –, são obrigadas a passar por xenófobos e quejandos.

Ainda esta semana me ri com as notícias de mexericos que dão conta que há muita gente indignada por Leonardo DiCaprio ter uma namorada de 19 anos, que se “confrontam” com os 48 do ator. Mas agora é crime ou pecado ser homem e gostar de mulheres mais novas? Que raio de mundo é este?