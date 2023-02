Portugal "em condições" de enviar três tanques Leopard 2 para a Ucrânia

Portugal deverá ter condições para enviar, no próximo mês, três tanques Leopard 2 para a Ucrânia, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro.

"Nós neste momento temos em execução o plano de recuperação, de manutenção, dos tanques Leopard 2 e de acordo com a execução do plano estamos em condições de poder dispensar três no próximo mês de março", disse António Costa, no debate preparatório do Conselho Europeu, no parlamento.

Recorde-se que a ministra da Defesa, Helena Carreiras, afirmou que Portugal está “a conversar com os parceiros” sobre a “possibilidade de contribuir” com o envio dos tanques Leopard 2 para a Ucrânia.

Em declarações aos jornalistas, no dia 30 de janeiro, a ministra explicou que a decisão não pode ser tomada "isoladamente", acrescentando que "é preciso compreender que se trata de uma decisão que tem de ser coletiva, é necessariamente coletiva".