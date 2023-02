PRR. Marcelo quer aceleração da execução e vai receber Costa para ponto de situação

O Presidente da República afirmou, esta quarta-feira, que a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem de acelerar e anunciou que irá receber, na próxima semana, o primeiro-ministro, para um ponto da situação.

"Há dois anos veio apresentar o PRR com os vários membros do Governo que na altura eram responsáveis pelos fundos, e agora virá cá para mostrar o ponto da situação", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Belém, em Lisboa.

"E depois eu tenciono ir visitar algumas das obras, concluídas ou em conclusão, com o senhor primeiro-ministro, para mostrar uma aposta muito grande na execução do PRR", acrescentou.

Para o chefe de Estado, "a execução está a avançar em muitos aspetos”, mas “aquilo que está a ser feito de execução ainda é pouco”.

Marcelo sublinhou, no entanto, que "o senhor primeiro-ministro já disse que tomou uma decisão muito importante, que é esta: não esperar pela decisão da Comissão Europeia do ano que vem sobre a prorrogação de prazos e desde já avançar com o que se puder avançar".

"Se isso significar custar mais do que custaria se se avançasse para o ano, como sabem, os custos de produção estão muito elevados ainda, o Governo está na disponibilidade de recorrer aos empréstimos europeus a que tem direito. A ideia é ter uma taxa de execução alta, o mais alta possível dos fundos europeus. Parece-me bem", disse, acrescentando que a ida do primeiro-ministro ao Palácio de Belém para um ponto da situação da execução do PRR "será para a semana".