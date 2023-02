Quatro feridos em ataque de cães no Reino Unido

Uma mulher e as duas filhas foram atacados por dois bulldogs quando passeavam na praia com a sua cadela husky, em Redcar, no Reino Unido.

A mulher, identificada como Marie Hay, levou a cadela a passear à praia pela primeira vez no domingo e, quando a família caminhava em direção à água, dois bulldogs terão atacado a husky, de seis anos.

Os cães, acompanhados por um casal e duas crianças, não estariam com trela e, momentos antes do ataque à cadela, um dos donos teria assegurado que eram 'amigáveis'.

"O cão veio e cheirou a Naevia, resmungou, saltou-lhe em cima e mordeu-a no rosto. Então [o dono] veio a correr para tentar pegar nele. Os cães não tinham coleira nem trela, não tinham arreios, nada mesmo. Portanto, não havia como agarrá-los", revelou a mulher ao jornal Teeside Live.

Depois do conflito inicial, o segundo cão ter-se-á juntado também aos ataques, que duraram cerca de 10 minutos, adiantou Hay.

Sabe-se que várias pessoas que passavam no local terão tentado intervir para parar o ataque, acabando por ficar feridas.

"Os agentes compareceram no local e obtiveram os detalhes iniciais, incluindo uma contra-alegação do dono dos bulldogs", disse um porta-voz da polícia.

O mesmo adiantou que "pelo menos um cão recebeu tratamento veterinário e um homem e três mulheres foram ao hospital para tratamento – principalmente por ferimentos nas mãos”.

Marie disse que seu husky, Naevia, precisa de tratamento urgente para sobreviver, que pode chegar a custar 14.000 libras (cerca de 15,75 mil euros).