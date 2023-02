Dois homens condenados por homicídio 47 anos depois nos EUA

Dois homens de 67 anos, Fred Bandy Jr e John Wayne Lehman, foram acusados do homicídio de Laurel Jean Mitchell, de 17 anos, no Indiana, EUA, a 6 de agosto de 1975.

Os suspeitos foram detidos nos Estados Unidos depois de 47 anos. Encontram-se na prisão do condado de Noble e sem direito a fiança.

Segundo a CBS, a polícia descobriu uma "correlação de evidências" que levou à detenção dos dois homens.

Os homens estão acusados ​​do assassinato da jovem de 17 anos, Laurel Jean Mitchell, cujo corpo foi encontrado no Indiana, a 6 de agosto de 1975.

Mitchell, que vivia em North Webster, desapareceu depois de ter saído para trabalhar naquela manhã no acampamento da Igreja Epworth Forrest.

O corpo foi encontrado no dia seguinte no rio Elkhart, na Área de Conservação do Pantanal Mallard Roost, no Condado de Noble, explicou a polícia.

O crime está a ser investigado.