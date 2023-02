Neve obriga a cortar troços de acesso à Serra da Estrela

As estradas do maciço central da Serra da Estrela estão esta quarta-feira encerradas ao trânsito devido à queda de neve.

A informação foi avançada à agência lusa pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, adiantando este que a neve caiu durante a noite e madrugada e levou ao corte de cinco troços rodoviários.

Pelas 00h00, a circulação foi cortada nos troços 11 (Piornos - Torre), 12 (Torre - Torre) e 13 (Torre - Lagoa Comprida) e, às 06h15, foi cortado o trânsito nos troços 1 (Portela do Arão - Lagoa Comprida) e 2 (Lagoa Comprida - Sabugueiro).

A mesma fonte disse ainda, pelas 8h45, que, no momento não havia previsão para a reabertura dos troços.

Recorde-se que os distritos da Guarda, de Faro, de Beja e de Castelo Branco estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e de queda de neve nas terras altas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso de aguaceiros em Faro e Beja, que está em vigor desde a meia-noite, irá manter-se até as 15h00 de hoje.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos da Guarda e de Castelo Branco devido à queda de neve acima dos 700/800 metros de altura entre as 00h00 e as 9h00 de hoje.

A neve pode acumular-se acima dos mil metros de altura, atingindo cinco centímetros na Torre da Serra da Estrela, diz ainda o IPMA.