Jovens constituídos arguidos por furto de reboque

Guarda Nacional Republicana (GNR) de Viseu anunciou, esta terça-feira, que constituiu, esta terça-feira, quatro jovens arguidos devido ao crime de furto, no concelho de Tondela.

Em comunicado, enviado às redações, a GNR explica que os jovens têm idades entre os 21 e os 23 anos, e que são três homens e uma mulher.

"No âmbito de uma investigação por furto de um reboque que decorria desde janeiro de 2023, os militares da Guarda levaram a cabo diligências policiais que permitiram apurar a identidade dos suspeitos e a sua localização. No seguimento da ação foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, os quais culminaram com a apreensão do reboque furtado no valor de 3.500 euros e entregue ao seu legítimo proprietário", diz a nota.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Juducial de Tondela.