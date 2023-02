Líder do Bayern Munique arrasa Neuer depois de entrevista

A entrevista do guarda-redes Manuel Neuer aos ingleses do The Athletic continua no centro das atenções. O capitão do Bayern Munique criticou a decisão do clube em despedir Toni Tapalovic, treinador de guarda-redes.

Oliver Kahn, CEO dos bávaros, disse que as declarações de Neuer não eram próprias "de um capitão nem dos valores do Bayern". E agora foi a vez do presidente, Herbert Hainer, vir a púbico mostrar o seu desagrado com o guardião alemão.

"É incompreensível e desapontante para nós enquanto clube que o Manuel Neuer não nos tenha procurado para falarmos sobre o assunto, preferindo virar-se para a imprensa. Estou mais dececionado do que zangado, porque pensei que Manuel, por ser um grande jogador que está aqui há muito tempo, tinha confiança para discutir estas questões connosco primeiro", afirmou, citado pela Sky Sports Germany.

Herbert Hainer não revelou se Neuer irá perder a braçadeira de capitão do clube.

"Vamos sentar-nos com ele, trabalhar e analisar tudo de forma profissional. O Manuel Neuer é um guarda-redes de classe mundial, que está há mais de dez anos connosco. O mais importante agora é que ele fique bom de novo e depois possa jogar de novo. Logo veremos", finalizou.