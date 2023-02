Violou e matou colega de faculdade no Brasil

Thiago Mayson Barbosa, de 29 anos, é suspeito de violar uma colega da faculdade, matou-a, e praticou necrofilia com o cadáver.

A autópsia revelou que a vítima estava sob o efeito de substâncias entorpecentes, o que pode aumentar a gravidade do crime e ser considerado violação de vulnerável.

Numa festa, o homem terá levado a vítima para uma sala de estudo onde tinha um colchão que usa para descansar entre os estudos. O crime ocorreu nesse mesmo espaço e, segundo Nathália Figueiredo, delegada titular do Núcleo Policial e Investigativo de Feminicídios do DHPP, o local estava "cheio de sangue".

A morte da mulher, identificada como Janaína da Silva Bezerra, de 21 anos, foi causada pela luxação da coluna cervical durante o ato sexual extremamente violento.

"Ela era uma jovem de 1,50 m de altura e ele tem cerca de 1,80 m, 1,90 m", garantiu a delegada. “A brutalidade empreendida pelo autor chamou a atenção no caso. Ele simplesmente não se importou com a vida da vítima, somente com o desejo sexual dele", revelou ainda ao UOL.

O homem filmou e fotografou tudo durante as longas horas em que cometeu o crime, provas que tentou apagar posteriormente. A defesa de Thiago disse que este garantiu ter sido uma "relação consensual" e que o desfecho foi uma "fatalidade".

Depois do crime, várias estudantes relataram episódios de assédio praticado pelo suspeito, que continua em prisão preventiva.

O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas concluiu o inquérito no domingo e o caso entra agora na fase processual, sendo que o Ministério Público pode ou não fazer a denúncia à Justiça.