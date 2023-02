IPMA. Chuva regressa na quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva forte para quarta-feira e quinta-feira, em especial no sul do país.

"O estado do tempo no território do continente será condicionado até dia 9 [quinta-feira], por uma região depressionária complexa, com um núcleo centrado a sudoeste do Algarve, e outro, pouco cavado, sobre o norte da Península Ibérica, em deslocamento rápido para oeste, com expressão em altitude", lê-se no comunicado do IPMA.

No Alentejo e no Algarve a chuva poderá ser "localmente intensa e ocasionalmente acompanhada de trovoadas e queda de granizo".

Está prevista também queda de neve, amanhã, no Norte e Centro, nas regiões acima de 600/800 metros de altitude.