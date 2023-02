Uma pessoa detida por posse de haxixe na sequência de confrontos em centro comercial no Seixal

Vários jovens envolveram-se em confrontos violentos no interior do centro comercial RioSul, no Seixal, na noite do passado domingo.

Uma pessoa foi detida por posse de haxixe e as restantes identificadas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi alerta para a situação pelos seguranças do centro comecial pelas 22h00, avança o Correio da Manhã.

Quando as autoridades chegaram ao local, os jovens fugiram mas um dos grupos acabou por ser detetado no parque de estacionamento pelos seguranças.

Os jovens foram abordados pela PSP e um deles foi detido por posse de haxixe.