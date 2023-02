PSG comunica nova lesão de Renato Sanches

Renato Sanches está em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, informou esta terça-feira o Paris Saint-Germain, mas sem revelar o tempo de paragem do médio, avança a Lusa.

“Renato Sanches está em tratamento à lesão sofrida no músculo posterior da coxa esquerda. O tempo da sua paragem será avaliado mais tarde", disse o clube francês, na véspera do jogo com o Marselha nos oitavos de final da Taça de França.

O jogador, de 25 anos, abandonou o relvado no Parque dos Príncipes, em lágrimas, 14 minutos depois do jogo começar, após realizar um passe para um companheiro de equipa, agarrando-se de imediato à perna, no jogo de sábado com o Toulouse.

"Sofreu uma lesão muscular e, previsivelmente, é esperada uma ausência de algumas semanas, o que envolve muitos jogos neste momento", disse, na altura, o técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier.