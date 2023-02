O uso de máscara deixa de ser obrigatório nos transportes em Espanha na quarta-feira, tendo em conta a evolução da pandemia de covid-19 no país, anunciou esta terça-feira a ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias.

A ministra sublinhou a "enorme estabilidade" da situação epidemiológica da covid-19 em Espanha, com uma "clara tendência a diminuir", assim como o parecer positivo de peritos e diversos organismos ouvidos pelo Governo espanhol antes de tomar esta decisão.

Espanha era um dos poucos países europeus que mantinha a obrigatoriedade de máscaras nos transportes públicos, devido à covid-19.

As máscaras continuarão a ser, obrigatórias em centros e serviços de saúde e nas farmácias explicou ainda a ministra.

Carolina Darias frisou que os peritos, nos seus pareceres, recomendam, no entanto, um "uso responsável" das máscaras, especialmente, por quem tem sintomas de infeção respiratória grave, em espaços fechados com muitas pessoas ou em contactos com doentes e ou pessoas em situação vulnerável.